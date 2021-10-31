تعرف على مواعيد دور الـ16 لكأس مصر لكرة السلة للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر للرجال وللسيدات

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على الفيسبوك مواعيد مباريات دور الـ16 للرجال التي ستنطلق منافساتها يوم الثلاثاء 23 نوفمبر المقبل.

وستقام مباريات دور الـ16 لكأس مصر للرجال في توقيت واحد وهو السادسة مساء.

ويعد الاتحاد السكندري هو حامل لقب كأس مصر لكرة السلة للرجال.

وعلى جانب أخر، تقام مباريات دور الـ16 لكأس مصر للسيدات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر المقبل.

وستبدا سيدات الأهلي حامل لقب النسخة الماضية وسبورتنج وصيف البطولة منافساتهما في البطولة من دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.