أخبار الفن..انتقادات لـ عمرو دياب بسبب فلتر مع موديل لبنانية.. تفاصيل حفل حماقي تحت الأمطار بالإسكندرية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:



حذفت الفيديو .. انتقادات لـ عمرو دياب بسبب فلتر مع موديل لبنانية

نشرت الموديل اللبنانية تيارا واهب عبر خاصية ستورى على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو لها مع الهضبة عمرو دياب لا يتعدى مدته ال 5 ثوانى .

هند صبري تبكي في افتتاح أيام قرطاج السينمائية لهذا السبب

بكت الفنانة هند صبري على خشبة المسرح بعد عرض فيلم تسجيلي عن النجمة التونسية مفيدة التلالي، خلال افتتاح الدورة الـ 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ملك أحمد زاهر توجه الشكر لحكومة أبوظبي على منحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. شاهد

وجهت الفنانة ملك احمد زاهر ، الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونشر عدة صور لها مع والدها وشقيقتها ليلة عبر حسابها بموقع انستجرام.

محمد حماقى يشارك جمهوره بـ صور له من حفله الأخير.. شاهد

تحدى الفنان محمد حماقي الأمطار بإحياء أقوى حفلات الإسكندرية في أحد الفنادق الكبرى بحضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

شيرين رضا : أنا مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية في فيلم في عز الضهر.

كشفت الفنانة شيرين رضا كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر" مع الفنان العالمي مينا مسعود.

