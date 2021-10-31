محمد يوسف: كارتيرون يحاول خداع الأهلي بدهاء جوزيه

علق محمد يوسف، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، على تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قبل لقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمنافسات الدوري العام.

وكان كارتيرون أدلي بتصريحات بأن الأهلي الأقرب للفوز بلقاء القمة المقبلة، بجانب أن الأحمر مرشح للفوز بدرع الدوري للموسم الحالي.

وقال محمد يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، كارتيرون يحاول تعطيل الأهلي بأسلوب يحمل بعض الدهاء من خلال الحديث عن تفوق المارد الأحمر، قبل لقاء القمة المقبل.

وتابع: الأهلي والزمالك يلعبان دائما تحت الضغوط، و كارتيرون يجيد التعامل مع الإعلام بشكل كبير، مشيرا إلى أن تصريحاته تدل على وجود ضغوط قبل لقاء القمة.

وأكمل: تصريحات كارتيرون من المؤكد أنها بالاتفاق مع اللاعبين لوضع الضغوط علي النادي الأهلي.

وأردف: الفرنسي يحاول استخدام ورقة الإعلام لصالح الزمالك وضع الضغوط علي الأهلي وهو ما حاول تقديمه الموسم الماضي ونجح في ذلك.

وأشار إلى أن جوزيه المدير الفني السابق للأهلي وضع الزمالك تحت ضغط موسم 2010.. 2011، واقتنص لقب الدوري بعد تصريحاته حول مباراة الستة الشهيرة.

واختتم: ما فعله موسيماني بتغيير طريقة لعب الأهلي أمر مطلوب ونجح في تقديم عرضا قويا أمام الإسماعيلي واستحق الفوز.