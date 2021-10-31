عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: كارتيرون يحاول خداع الأهلي بدهاء جوزيه

صدى البلد

علق محمد يوسف، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، على تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قبل لقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمنافسات الدوري العام.

وكان كارتيرون أدلي بتصريحات بأن الأهلي الأقرب للفوز بلقاء القمة المقبلة، بجانب أن الأحمر مرشح للفوز بدرع الدوري للموسم الحالي.

وقال محمد يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، كارتيرون يحاول تعطيل الأهلي بأسلوب يحمل بعض الدهاء من خلال الحديث عن تفوق المارد الأحمر، قبل لقاء القمة المقبل.

وتابع: الأهلي والزمالك يلعبان دائما تحت الضغوط، و كارتيرون يجيد التعامل مع الإعلام بشكل كبير، مشيرا إلى أن تصريحاته تدل على وجود ضغوط قبل لقاء القمة.

وأكمل: تصريحات كارتيرون من المؤكد أنها بالاتفاق مع اللاعبين لوضع الضغوط علي النادي الأهلي.

وأردف: الفرنسي يحاول استخدام ورقة الإعلام لصالح الزمالك وضع الضغوط علي الأهلي وهو ما حاول تقديمه الموسم الماضي ونجح في ذلك.

وأشار إلى أن جوزيه المدير الفني السابق للأهلي وضع الزمالك تحت ضغط موسم 2010.. 2011، واقتنص لقب الدوري بعد تصريحاته حول مباراة الستة الشهيرة.

واختتم: ما فعله موسيماني بتغيير طريقة لعب الأهلي أمر مطلوب ونجح في تقديم عرضا قويا أمام الإسماعيلي واستحق الفوز.

 

الأهلى باتريس كارتيرون الزمالك لقاء القمة محمد يوسف النادي الأهلي جوزيه

ترشيحاتنا

بعد طول انتظار.. تويوتا تكشف عن سعر GR86 موديل 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 31- 10- 2021

بحضور وزير الري.. دفاع النواب تناقش تحقيق الأمن القومي المائي اليوم

التعليم: توريد وجبات التغذية المدرسية لمدارس 4 محافظات .. غدا

بعد إطاحته بـ فرج عامر.. وليد عرفات يكشف كواليس فوزه وخططه لتطوير سموحة

تويتر يتيح ميزة Super Follow لمنشئى المحتوى.. اعرف الشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

رسميا .. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد معركة شرسة بين كلب ولبؤة.. ورد فعل صادم منها|فيديو

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

أنا جبان.. ويل سميث يصدم جمهوره ويعترف بتفكيره في الانتحار|فيديو

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ