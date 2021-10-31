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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. وجوجل تحذر مستخدمي كروم من ثغرات خطيرة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

جوجل تحذر جميع مستخدمي كروم من ثغرات خطيرة.. وهذا ما عليك فعله

 

حذرت شركة جوجل الأمريكية جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم في أنحاء العالم والبالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم من احتمالية تعرضهم لاختراقات تمثل تهديدا كبيرا لأجهزتهم وبياناتهم الشخصية.

 

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور


أحدث إعلان مارك زوكربيرج عن تغيير إسم شركته فيسبوك إلى ميتا والإعلان عن مشروع Metaverse ميتافيرس للواقع الافتراضي، جدلا واسعا بين أوساط مستخدمي الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعى ، حيث يسعى الجميع لمحاولة فهم ما هو مشروع ميتافيرس وكيف سيغير تجربة التواصل وممارسة الألعاب واستخدام الإنترنت عموما.

 

تويتر يتيح ميزة Super Follow لمنشئى المحتوى.. اعرف الشروط


أتاح موقع Twitter تويتر ميزة Super Follow لمنشئى المحتوى في جميع أنحاء العالم على هواتف آيفون، حيث تمكن الميزة المستخدمين من الاشتراك في الحسابات التي يرغبون فيها مقابل رسوم اشتراك شهرية مع عدد من الاشتراطات الأخرى.  

 

سامسونج تكشف موعد إطلاق عملاقها الأرخص ثمنا Galaxy S21 FE 5G


كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفها Galaxy S21 FE والذى يعد أرخص هاتف تعتزم الشركة إطلاقه في مؤتمر CES 2022 القادم في بداية شهر يناير المقبل، وذلك بعد شائعات كثيرة دارت حول إلغاء إطلاق الهاتف.

 

بعد تغيير اسم فيس بوك.. مارك زوكربيرج فى مبارزة افتراضية بالسيف| فيديو


نشر مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فيديو له عبر حسابه على موقع  "فيس بوك" وهو يلعب افتراضيا مبارزة السلاح مع مبارزة السيف الأمريكية لى كيفر .

 

آبل توقف بيع جهاز iMac مقاس 21.5 بوصة سرا لهذا السبب


كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد أوقفت بيع جهاز كمبيوتر iMac مقاس 21.5 بوصة بدون الإعلان عن ذلك رسميا، حيث يعمل الجهاز بمعالج من شركة إنتل التي لم تعد الشركة تستخدمها في أجهزتها.

 

صور حية تكشف تصميم هاتف شاومي العملاق Xiaomi 12


تعتزم شركة شاومي Xiaomi، الإعلان عن هاتفها الجديد Xiaomi 12، في بداية العام المقبل، واستناداً إلى أحدث التسريبات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، فقد يتم الكشف عن الهاتف الرائد قريبا.

 

ضربة كبرى.. إيرادات هواوي تشهد انخفاضا بنسبة 32 %


شهدت إيرادات شركة هواوي الصينية انخفاضا كبيرا في مبيعاتها للهواتف الذكية هذا العام، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 32 % في الأرباع الثلاثة من العام الحالي، وحققت إجمالي مبيعاتها 71 مليار دولار أمريكي.  
 

لخفض تكاليفك.. أفضل 10 طرق لتوفير الطاقة في منزلك


تشكل السلوكيات اليومية عاملا مهما في توفير الطاقة في المنزل، وهناك العديد من الطرق المختلفة لتقليل استخدام الكهرباء في منزلك، والتي عند اتباعها فإنك تستطيع توفير فواتير الكهرباء الشهرية الخاصة بك .

 

 

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