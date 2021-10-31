أخبار التكنولوجيا|هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. وجوجل تحذر مستخدمي كروم من ثغرات خطيرة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

حذرت شركة جوجل الأمريكية جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم في أنحاء العالم والبالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم من احتمالية تعرضهم لاختراقات تمثل تهديدا كبيرا لأجهزتهم وبياناتهم الشخصية.



أحدث إعلان مارك زوكربيرج عن تغيير إسم شركته فيسبوك إلى ميتا والإعلان عن مشروع Metaverse ميتافيرس للواقع الافتراضي، جدلا واسعا بين أوساط مستخدمي الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعى ، حيث يسعى الجميع لمحاولة فهم ما هو مشروع ميتافيرس وكيف سيغير تجربة التواصل وممارسة الألعاب واستخدام الإنترنت عموما.



أتاح موقع Twitter تويتر ميزة Super Follow لمنشئى المحتوى في جميع أنحاء العالم على هواتف آيفون، حيث تمكن الميزة المستخدمين من الاشتراك في الحسابات التي يرغبون فيها مقابل رسوم اشتراك شهرية مع عدد من الاشتراطات الأخرى.



كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفها Galaxy S21 FE والذى يعد أرخص هاتف تعتزم الشركة إطلاقه في مؤتمر CES 2022 القادم في بداية شهر يناير المقبل، وذلك بعد شائعات كثيرة دارت حول إلغاء إطلاق الهاتف.



نشر مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فيديو له عبر حسابه على موقع "فيس بوك" وهو يلعب افتراضيا مبارزة السلاح مع مبارزة السيف الأمريكية لى كيفر .



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد أوقفت بيع جهاز كمبيوتر iMac مقاس 21.5 بوصة بدون الإعلان عن ذلك رسميا، حيث يعمل الجهاز بمعالج من شركة إنتل التي لم تعد الشركة تستخدمها في أجهزتها.



تعتزم شركة شاومي Xiaomi، الإعلان عن هاتفها الجديد Xiaomi 12، في بداية العام المقبل، واستناداً إلى أحدث التسريبات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، فقد يتم الكشف عن الهاتف الرائد قريبا.



شهدت إيرادات شركة هواوي الصينية انخفاضا كبيرا في مبيعاتها للهواتف الذكية هذا العام، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 32 % في الأرباع الثلاثة من العام الحالي، وحققت إجمالي مبيعاتها 71 مليار دولار أمريكي.





تشكل السلوكيات اليومية عاملا مهما في توفير الطاقة في المنزل، وهناك العديد من الطرق المختلفة لتقليل استخدام الكهرباء في منزلك، والتي عند اتباعها فإنك تستطيع توفير فواتير الكهرباء الشهرية الخاصة بك .