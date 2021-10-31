أخبار الرياضة .. ترشيح الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم .. وحازم إمام يعلن موعد ترشحه لانتخابات الزمالك

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية والإفريقية والعالمية.

صدمة لـ الزمالك.. كارتيرون يخشى عودة مرتضى منصور ويمهد للرحيل |شاهد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يمهد للرحيل عن منصبه بالتصريحات التي أطلقها في الساعات الماضية حول صعوبة الحفاظ على لقب الدوري.

طبيب البنك الأهلي : لم تتم إقالتي..و ما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري..فيديو

قال أحمد عز، طبيب فريق البنك الأهلي، إن كريم بامبو وافق على إيقافه لحين انتهاء المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات من إصدار قرارها النهائي.

أول تعليق من وليد عرفات عقب توليه رئاسة سموحة : لا مساس بفريق الكرة

قال وليد عرفات، الرئيس الجديد لنادي سموحة ، إنه سعيد بثقة الجمعية العمومية التي جعلته يتولى رئاسة نادي، خلفا للمهندس فرج عامر.

لم يكن الكرسي غايتي .. محمد مجاهد يعلن تنازله عن كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات سموحة

أعلن محمد السيد مجاهد، الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه بكشوف المرشحين على منصب رئاسة نادي سموحة في الإسكندرية "دون تنفيذ ذلك" بالانتخابات التي جرت

رئيس سموحة الجديد: سنقيم حفلا لتكريم فرج عامر

أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد، أنه نفذ خطة هادئة في انتخابات ناديه من أجل خدمة أعضاء الجمعية العمومية وبدون ضجيج أو نفقات مبالغ فيها.

مدرب جالاكسي البوتسواني : سقف طموحاتنا ارتفع.. ونخشى مواجهة الأهلي والزمالك

قال الجنوب إفريقي، مورينا راموريبولي، المدير الفريق لفريق جالاكسي البوتسواني، إن تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يعد إنجازا كبيرا.

حازم إمام: الدوري المصري يشبه دوريات أوروبا

أشاد حازم إمام نجم كرة القدم المصرية السابق والزمالك بقوة مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.

سامي قمصان: هناك تحفز ضد موسيماني رغم أن مدربين حققوا بطولة واحدة تتلقى إشادة

تحدث سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز برباعية نظيفة على نادي الإسماعيلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

حازم إمام: سأترشح لانتخابات الزمالك بعد القادمة

قال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سيترشح لانتخابات نادي الزمالك بعد القادمة.

المقاولون يكشف كواليس جديدة عن احتراف محمد صلاح فى بازل السويسري

قال أسامة الصعيدي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب السابق، إن محمد صلاح لم يرفض اللعب للأهلي أو الزمالك، ولايوجد لاعب كرة يرفض اللعب للقطبين.

مدرب الأهلي السابق: الإمكانيات أصبحت أفضل ودربنا لاعبين اقتربوا من الاعتزال

تحدث الكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي عن فترة وجوده مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في النادي الأهلي عندما كان مواطنه مديرًا فنيًا للفريق.

محمد صلاح : أزمات الزمالك تنتهي بانتخاب مجلس جديد.. وفاروق جعفر أهلاوي

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق ، أن الزمالك يتعرض لأزمات عنيفة في فترة قصيرة لم تشهدها من قبل ، مشيرا إلي أن الحل لانتهاء هذه الأزمات هو انتخاب مجلس جديد من قبل الجمعية العمومية للنادي .

رامي شعبان: عرضت على أرسنال ضم محمد صلاح وهو في بازل السويسري

أكد رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق أن الحظ هو السبب وراء عدم مشاركته مع المنتخب الوطني.

ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (ifFHS) قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

بعد إطاحته بـ فرج عامر.. وليد عرفات يكشف كواليس فوزه وخططه لتطوير سموحة

فاز المحاسب وليد عرفات بمقعد رئاسة نادي سموحة بعد انتخابات شرسة متفوقاً على المهندس محمد فرج عامر الذي شغل نفس المنصب لفترة طويلة.