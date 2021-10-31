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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أطعمة تسبب الخرف .. طريقة عمل بذور اليقطين .. وتوقعات الأبراج وحظك اليوم

طريقة عمل اليقطين
طريقة عمل اليقطين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 31 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

الكثيرون من الأشخاص لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم 31/10/2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج العذراء الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والجدي على مختلف المستويات.

توقف عن تناولها فورا.. 4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

يصف الخرف مجموعة من الحالات التقدمية التي تؤثر على الدماغ، والتي يوجد منها أكثر من 200 نوع فرعي مختلف، البحث في هذه الحالات مستمر، على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن هناك أطعمة يجب الحد منها.

وفقا لما نشره موقع إكسبريس أنه مع زيادة عمر الشخص، يزداد خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، في الواقع ، لا يتسبب الخرف في فقدان الذاكرة فقط، يمكن أن يؤثر الخرف على طريقة تفكيرك وشعورك وتحدثك وتصرفك، هناك العديد من أنواع الخرف المختلفة ، ويعد مرض الزهايمر أحد أكثرها شيوعًا.
 

لا ترميها بعد اليوم ..اليك طريقة تحضير بذور اليقطين

يمكن أن تؤكل اليقطين بالكامل مطروحًا منه الساق - حتى البذور يمكن أن تؤكل ،فيما يلي أفضل طريقتين لطهي بذور اليقطين.

البذور لذيذة ومغذية عند تحضيرها بشكل صحيح،إليك طريقة  بذور اليقطين وتحميصها من أجل الاستمتاع بها،قد لا تبدو بذور اليقطين كبيرة ، ولكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي سوف تملأك بمضادات الأكسدة القوية والمغذيات
 

لمواليد اليوم 31 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

كشفت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الاسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الاجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس.تقدم خبيرة الأبراج عبير فوائد نصيحة اليوم وشخصية اليوم فى علم الأرقام 31 أكتوبر

 

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