صحف الإمارات: ترحيب باستضافة السعودية لـ إكسبو 2030..بن راشد: علاقاتنا بـ مصر لم يغيرها الزمن..أبوظبي تسحب دبلوماسييها من لبنان

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 246.45 مليون حالة

رباعي الغرب: نأمل بإقناع طهران بوقف تخصيب اليورانيوم

فيضانات هائلة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على حديث الشيخ محمد بن راشد عن العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والإمارات.

محمد بن راشد: علاقاتنا مع مصر عميقة وقديمة لم تغيرها الأحداث ولم يزدها الزمن إلا رسوخاً

وبحسب "الإمارات اليوم"، استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب الشيخ بن راشد برئيس الوزراء والوفد المرافق له، مؤكداً عمق الروابط والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تمنّى لها حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار على مختلف المسارات التنموية.

وهنّأ الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء المصري باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية والتي ستبدأ الاحتفال به من جناحها في «إكسبو 2020 دبي» المُقام في منطقة الفرص، ويعرض لمحة عن تاريخها العريق وإنجازاتها الحالية ورؤيتها للمستقبل، وتفرد الشخصية المصرية على مر العصور بما تتمتع به مصر من مكانة وثقل في محيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي.

زعماء دول غربية يحثون إيران على التصرف «بنية صادقة»

وحسب "الإمارات اليوم"، حثت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران يوم السبت على استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 من أجل «تجنب تصعيد خطير».

وقال زعماء الدول الأربع الذين يأملون في إقناع طهران بوقف تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة إنهم يريدون حلا عن طريق التفاوض.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في بيان مشترك «هذا سيكون ممكنا فحسب إذا غيرت إيران مسارها».

وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع الزعماء الأربعة على هامش قمة مجموعة العشرين «نحث الرئيس (إبراهيم) رئيسي على اغتنام هذه الفرصة والعمل بنية صادقة حتى يمكن الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة عاجلة. إنها الطريقة الآمنة الوحيدة لتجنب تصعيد خطير لن يكون في مصلحة أي دولة».

السعودية تمتلك إمكانات استضافة «إكسبو 2030»

وحسب "البيان"، رحب وزراء ومفوضو أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» بالترشح السعودي لاستضافة «إكسبو 2030»، مؤكدين أن المملكة قادرة، في حال فوزها بشرف الاستضافة، على تنظيم دورة ناجحة من المعرض العالمي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها.

وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» أن تقدم السعودية بطلب لاستضافة معرض «إكسبو 2030» يمثل تتويجاً لرؤية المملكة 2030، وما حققته من إنجازات نوعية على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات الاقتصادية والثقافية.

وأضافت في تصريحات لـ «البيان»، أن هذه الخطوة ستسهم في إبراز الكنوز الثقافية والاثرية التي تحتضنها المملكة والشواهد الحضارية التي تحكي مسيرة الإنسان على مر العصور. وقالت: يعكس شعار إكسبو 2030 الذي قدمته المملكة «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» رسالة مهمة من قيادة المملكة للعالم بأنها تتطلع نحو مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون متعدد الأطراف مع مختلف دول العالم، بهدف تسخير الابتكار والتكنولوجيا لخدمة البشرية وتحسين حياة الإنسان.

وتمنت معالي الكعبي التوفيق للمملكة، معربة عن ثقتها بتقديم نسخة استثنائية تلهم العالم وتعرّف الجميع على السعودية مع احتفالاتها بتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 246.45 مليون حالة

وحسب "البيان"، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 246.45 مليون.. فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و 227 ألفا و 640 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع سفر مواطنيها

وحسب "الخليج"، أعلنت دولة الإمارات سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية. وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة. وأشار المرر إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

يأتي هذا التطور، بينما يخشى لبنان من الوقوع في عزلة عربية، في الوقت الذي تبذل أطراف سياسية في بيروت جهوداً لتطويق الأزمة التي فجرتها تصريحات مسيئة أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بحق تحالف دعم الشرعية في اليمن. وبالتزامن مع اجتماع خلية الأزمة التي شكلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا رؤساء وزراء لبنان السابقون وقوى سياسية، قرادحي إلى «المبادرة والمسارعة» بتقديم استقالته من منصبه فوراً، بينما أكد الرئيس ميشال عون حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية، وذلك بعدما استدعت المملكة سفيرها من بيروت وطردت سفير لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، عقب اجتماع وزراي لخلية أزمة، «حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين». وأشار عون، حسب البيان إلى ضرورة أن «يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج».

وقال عضو في الخلية الوزارية اللبنانية لمتابعة الأزمة، بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات، إن لبنان لا يتحمل أن تستقيل حكومته بسبب الأزمة التي تزداد اتساعاً.

فيضانات هائلة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

وحسب "الخليج"، ضربت فيضانات هائلة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أول أمس الجمعة، خصوصاً المناطق الساحلية المحيطة بالعاصمة واشنطن وبلتيمور.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية من أن المنطقة تشهد ما قد يكون «أحد أكبر الفيضانات الناتجة عن المد في السنوات العشر إلى العشرين الماضية». وأضافت أن الأضرار المسجلة في بعض الأماكن يمكن أن تكون الأضخم منذ إعصار إيزابيل في 2003.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية المحلية على تويتر إن من المتوقع حدوث فيضانات ناتجة من المد أو المطر وحصول «عواصف رعدية شديدة قادرة على إحداث هبوب رياح مدمرة» في المنطقة المحيطة بواشنطن وبالتيمور. وأُصدِرت تحذيرات عدة من حصول فيضانات ساحلية، من فرجينيا إلى وسط نيوجيرسي.

في أنابوليس (ماريلاند) الواقعة على بعد نحو 50 كم من واشنطن، شوهد سكان يتجولون في شوارع غمرتها المياه التي وصلت إلى مستوى رُكَبِهم. ووُضعت أكياس رمل عند مداخل عدد من المتاجر منعاً لدخول المياه.

كانت ولاية كاليفورنيا شهدت الاثنين الماضي أمطاراً سجلت مستوى تاريخياً وتسببت في فيضانات متعددة، بعد أشهر من الجفاف وحرائق الغابات التي باتت ظاهرة تتكرر.