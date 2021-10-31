نشرة أخبار العالم: السودان يمهل السفير البريطاني 21 يوماً للرحيل.."ميتا " يثير السخرية داخل إسرائيل..بايدن يحذر أردوغان خلال اجتماع مرتقب

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اسم فيسبوك الجديد يثير السخرية داخل الأراضي المحتلة.. تفاصيل

تسبب الاسم الجديد لشركة فيسبوك، في حالة من السخرية والجدل داخل إسرائيل، بسبب معنى الاسم الجديد "ميتا" في العبرية.

التهور مرفوض .. ماذا سيدور في كواليس اجتماع بايدن وأردوغان؟

قال مسؤول أمريكي اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع يوم الأحد من أن أي إجراءات متهورة لن تفيد العلاقات الأمريكية التركية وأنه ينبغي تجنب الأزمات.

إيران: نعتقد بوقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم محطات البنزين

وجهت إيران إشارات على اتهامها الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد.

السودان يمهل السفير البريطاني 21 يوماً لمغادرة أراضيه

أفادت قناة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، بأن السلطات السودانية أمهلت السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر 21 يوماً لمغادرة السودان.

أول ظهور لـ إليك بالدوين منذ قتله مديرة تصوير فيلمه بالخطأ..ماذا قال؟

تحدث إليك بالدوين لأول مرة أمام الكاميرات عن واقفة قتله مديرة تصوير فيلمه الجديد "راست-Rust" عن طريق الخطأ، وصفها بأنها صديقته وأنه على "اتصال دائم" بأسرتها المكلومة.

بيكهام وترامب وأوبرا الضحية..اختراق دار مزايدات في بريطانيا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجموعة قراصنة إلكترونيين نفذوا هجوماً واسعاً على دار مزايدات في بريطانيا "جراف دايموند" سرقوا من خلاله بيانات شخصية لزعماء عالميين ومليارديرات ونجوم سينما ورياضة.

غضب أمريكي بسبب مناولة بايدن والبابا فرانسيس .. ماذا حدث؟

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا خاصًا لمدة 90 دقيقة تقريبًا مع البابا يوم الجمعة، وبعد ذلك قال للصحفيين إنهم ناقشوا قضايا الإيمان، لكن الإجهاض لم يتم التطرق إليه. زعم الرئيس أن البابا فرانسيس كان "سعيدًا لأنني كاثوليكي صالح" وطلب من بايدن "الاستمرار في تلقي المناولة".

روسيا تتابع مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود..تفاصيل

أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزارة دفاع روسيا تتابع مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود.

جرائم زوكربرج..وثائق مسربة تكشف استهداف فيسبوك الأطفال من سن 6 سنوات

كشفت أوراق "فيسبوك" المسربة أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يعملون على استهداف الأطفال حتى سن السادسة لتوسيع قاعدة المستهلكين وزيادة أرباح عمالقة التكنولوجيا.

للمرة الثانية.. بلينكن يلتقي وزير خارجية الصين بعد توبيخه في ألاسكا

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الصيني وانج يي، اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين "G20" في روما، وهو اللقاء الثاني بينهما في خضم التوترات بين الصين والولايات المتحدة.