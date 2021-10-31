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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد 31- 10-2021.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.37 جنيه للبيع و 18.11جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.71 جنيه للبيع و 21.49  جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.17جنيه للبيع و  49.15جنيه للشراء.

 

أسعار العملات سعر الريال السعودى سعر الدولار الدولار الأمريكى العملات الأجنبية والعربية

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