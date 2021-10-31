أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد 31- 10-2021.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.37 جنيه للبيع و 18.11جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.71 جنيه للبيع و 21.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.17جنيه للبيع و 49.15جنيه للشراء.