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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لمكافحة الحشرات والقوارض بمدن شمال سيناء

حملة تطهير وتعقيم
حملة تطهير وتعقيم في شمال سيناء

قال  المهندس صبحي الفرماوي  رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، إنه يجري تنفيذ حملة لمكافحة الحشرات ناقلة الأمراض والقوارض  ورش محطات الصرف الرئيسية، خاصة بمدن المحافظة تحت إشراف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 
 

خطة زمنية

وأكد  أن هناك برنامجا يوميا لفريق العمل لتنفيذ مهام الحملة وفق خطة زمنية تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم.  مشيرا ، الي انه  تم تنفيذ عمليات رش  المبيدات بمحطات الصرف الصحي في حي كرم أبو نجيلة،ومحطة الصرف الصحي الرئيسية بضاحية الجيش،  وكذلك محطة الريسة شرق العريش ، وذلك لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ   .
 

وأشار ، الي أنه تم تغطية حي الساحة الشعبية، ومنطقة بنك القاهرة وشارع اسيوط ،ومنطقة حى شارع على بن أبى طالب حتى مسجد القرمانى  ومنطقة السلايمة الشوربجي ،بمدينة العريش،  بالمبيدات اللازمة  لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

وأضاف أنه يجري تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بعض المصالح الحكومية بمدن المحافظة تطبيقا الإجراءات الاحترازية  لمواجهة  فيروس كورونا.

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حملة مكافحة الحشرات القوارض مدن

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