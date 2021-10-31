أستاذ بجامعة جيمس مادسون بفرجينيا: جروبات الماسنجر ستتحول لمقابلات حقيقة.. فيديو

كشف الدكتور محمد سلمان ، أستاذ مساعد بجامعة جيمس مادسون بفرجينيا ، عن تطورات تغيير اسم شركة " فيسبوك " إلى " ميتا " .

وقال الدكتور محمد سلمان ، عبر تطبيق " زووم " لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن المصطلح " ميتا " ظهر منذ التسعينات بكتب الخيال العلمي ، معقبا : " مارك يسعى من خلال تلك التقنية لتقريب العلاقات بين البشر وخلق شكل جديد من التصفح عبر الإنترنت" .

وأوضح الدكتور محمد سلمان ، أن التواصل عبر جروبات الماسنجر ستتحول من دردشة جماعية لـ مقابلة في العالم الافتراضي ، ويتم إنشاء الغرفة للمقابلة من خلال أحد الأفراد ، وباستخدام نظارات متطورة .

ولفت " سلمان " إلى أن العالم الوهمي سيخلق نوعا من زيادة وتغير محتويات الغرف التي يجلس فيها الشخص ، متابعا : " التكنولوجيا ليها مساويء وايجابيات ومن إنجابيتها تعميق مفهوم العمل عن بعد وتوفير الوقت والجهد " .

وأردف : التقنية كويسه بس فيها مساوئ أن ممكن الشخص يرتبط بالواقع الوهمي ، وسيكون هناك قواعد لضبط هذا العالم وحماية الأشخاص .