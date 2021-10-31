عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بجامعة جيمس مادسون بفرجينيا: جروبات الماسنجر ستتحول لمقابلات حقيقة.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد سلمان ، أستاذ مساعد بجامعة جيمس مادسون بفرجينيا ، عن تطورات تغيير اسم شركة " فيسبوك "  إلى " ميتا " .

وقال الدكتور محمد سلمان ، عبر تطبيق " زووم " لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن المصطلح " ميتا " ظهر منذ التسعينات بكتب الخيال العلمي ، معقبا : " مارك يسعى من خلال تلك التقنية لتقريب العلاقات بين البشر وخلق شكل جديد من التصفح عبر الإنترنت" .

وأوضح الدكتور محمد سلمان ، أن التواصل عبر جروبات الماسنجر ستتحول من دردشة جماعية لـ مقابلة في العالم الافتراضي ، ويتم إنشاء الغرفة للمقابلة من خلال أحد الأفراد ، وباستخدام نظارات متطورة .

ولفت " سلمان " إلى أن العالم الوهمي سيخلق نوعا من زيادة وتغير محتويات الغرف التي يجلس فيها الشخص ، متابعا :  " التكنولوجيا ليها مساويء وايجابيات ومن إنجابيتها تعميق مفهوم العمل عن بعد وتوفير الوقت والجهد " .

وأردف : التقنية كويسه بس فيها مساوئ أن ممكن الشخص يرتبط بالواقع الوهمي ، وسيكون هناك قواعد لضبط هذا العالم وحماية الأشخاص . 

أستاذ مساعد بجامعة جيمس مادسون بفرجينيا ميتا توك شو مارك عالم ميتافيرس

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري

بعد واقعة ابنة نشوى مصطفى..الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة المتحرشين

البنك المركزي: تراجع الأصول والخصوم بالجهاز المصرفي لـ245.21 مليار جنيه يوليو الماضي

مزود بإريال.. أول هاتف محمول ظهر في مصر|نوستالجيا

سقوط أمطار على مدن وقرى دمياط واستمرار حركة الصيد والملاحة

الحكومة تخفض اقتراضها من البنوك 3 مليارات جنيه لهذه الأسباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غزيرة اليوم في هذه المناطق.. فيديو

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شابا وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

رسميا .. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

شاهد معركة شرسة بين كلب ولبؤة.. ورد فعل صادم منها|فيديو

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

فيديو

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ