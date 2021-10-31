مصر وسلطنة عُمان ضمن أفضل 30 وجهة سياحية لعام 2022

انتقت شركة "لونلي بلانت" المتخصّصة بالسفر حول العالم أفضل الأماكن، التي يجب زيارتها في العام 2022، من ضمن الدول والمناطق والمدن التي تُعدّ خير الوجهات السياحية.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإنّ جزر كوك النائية احتلّت المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول المؤهّلة للزيارة والسياحة في إرجائها.

وضمّت قائمة أفضل الدول في العالم لزيارتها دولتين عربيّتين هما سلطنة عُمان في المركز السابع، ومصر في المركز العاشر.

أما على صعيد أفضل المدن، فقد صنّفت "لونلي بلانيت" أوكلاند في نيوزيلندا، "تايبيه" في تايوان، و"فرايبورغ" في ألمانيا ضمن أفضل 10 مدن، وأهمّ 10 مناطق للعام 2022، فيما المناطق هي: "Westfjords" في إيسلندا، وولاية فيرجينيا الغربية في الولايات المتحدة، وشيشوانجبانا في الصين، وهي محافظة في مقاطعة يونان الصينية.

وتضمّ القائمة "كينت هيريتدج كوست"، التي تشمل خليج "سانت مارغريت" ومنحدرات "دوفر" البيضاء و"فولكستون"، بالإضافة إلى "بريسبان" ذات المناظر الطبيعية الخلابة و"ملاوي" في أفريقيا.

ويتم تشكيل القائمة من خلال مئات الترشيحات من موظفي "لونلي بلانيت" والمساهمين والمدوّنين وشركاء النشر، بعد أن تتمّ مناقشتها واختيارها من قِبل لجنة من خبراء السّفر.

