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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري .. الأهلي يسعى لفك عقدة البنك واستعادة الصدارة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يستضيف فريق الأهلي نظيره البنك الأهلي، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على البنك الأهلي، في مباراة الأهلي، لاستعادة صدارة الدوري المصري.

كان الأهلي اكتسح الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في افتتاح مشواره، في مسابقة الدوري.

ولم يسبق لـ الأهلي الفوز على البنك الأهلي، حيث التقى الفريقين في مواجهتين في الدوري الممتاز، الموسم الماضي، انتهت مباراة الذهاب 0 - 0، والإياب 1 - 1، ليتسبب البنك في خسارة الأهلي 4 نقاط الموسم الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة البنك كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق البنك، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري المصري.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى، من مسابقة الدوري.

ترتيب الأهلي والبنك الأهلي:

يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب المركز الثالث.

 

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