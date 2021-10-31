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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة : تعيين 579 شاباً منهم 5 من ذوي القدرات بالسويس

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين  579 شابا  بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5  شباب من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1305  باحثا عن عمل، منهم 46 من ذوي القدرات الخاصة. 

وأشار الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  29 ألف جنيه  لـ 12 عاملا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر  الماضي -  إلى أن المديرية تلقت فى  مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية،  و 42  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد 2 ترخيص عمل للأجانب .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 66 منشأة ، وتم تحرير 32 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 13 حملة  تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 11 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة ، وتم عقد لجنة تحكيم طبي .

 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة السويس بتعيين 579 شابا كعب العمل العمالة غير المنتظمة

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