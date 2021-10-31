صحف السعودية.. الإمارات تتضامن مع المملكة وتسحب دبلوماسييها من لبنان .. سحب وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق

صحف السعودية

خادم الحرمين: السياسات التي اتخذناها أسهمت في تخفيف آثار كورونا وسرعة التعافي

الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان.. وتؤكد: نهج مسؤوليه تجاه السعودية مرفوض

ولي العهد يشكر الإمارات على دعمها لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030

حالة الطقس: سحب وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق

تناولت الصحف السعودية اليوم الأحد مجموعة من الأخبار والتقارير المحلية، البداية فى صحيفة عكاظ والتى سلطت الضوء على أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية. ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال القمة عبر -الاتصال المرئي.

وألقى خادم الحرمين الشريفين في الجلسة الأولى «الاقتصاد العالمي والصحة» كلمة شكر فيها الرئيس على جهوده لإنجاح أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، منوها بما تضمنه برنامج رئاسته من موضوعات حيوية.

وقال ملك السعودية: «لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها». وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. الآن وبعد أكثر من 20 شهراً لايزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها. فبالرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها. ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات.

وفي ما يتعلق بتعامل المملكة مع الجائحة؛ قال خادم الحرمين الشريفين إن السياسات التي اتخذناها منذ بداية الأزمة أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي. وأضاف، تشارك المملكة دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. وستواصل المملكة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة لدولنا. كما أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة ونتطلع للمزيد من التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دولنا، وفي العالم أجمع.

يضم وفد المملكة المشارك ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم. كما يضم وفد المملكة حضوريا في روما، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

أما فى صحيفة عاجل أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب سفيرها من لبنان، مُشيرة إلى أن سحب دبلوماسييها من بيروت تضامنًا مع المملكة العربية السعودية، بعد ما بدر من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

كما نصحت الإمارات، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، مؤكدة رفض نهج بعض المسؤولين في لبنان تجاه السعودية.

يشار إلى أن المملكة استدعت الجمعة، سفيرها في بيروت للتشاور، وطلبت من سفير لبنان بالرياض المغادرة خلال 48 ساعة، إضافة إلى وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة.



وفى صحيفة الجزيرة أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً أمس، بمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لمحمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، وما أبداه نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

وقدم سمو ولي العهد التهنئة لنائب رئيس دولة الإمارات على ما يشهده إكسبو2020 من نجاح يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار.

كما أجرى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً أمس بمحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

عبر ولي العهد خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لمحمد بن زايد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، مقدماً التهنئة لولي عهد أبوظبي على ما يشهده إكسبو2020 دبي من نجاح، متمنياً لدولة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الأول، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م. جاء ذلك في خطاب من محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.

وأكد محمد بن سلمان في خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي. وأضاف سموه «نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور».

وأكد أن العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات.

وعن التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة معرض إكسبو الدولي، قال محمد بن سلمان «ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأوضح أن معرض إكسبو 2030 سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذا التحول غير المسبوق الذي أنتجته الرؤية، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

وشدد على أن رؤية 2030 تمثل «طموح المملكة للمستقبل، رؤية اعتمدت على الطاقة غير المحدودة لشبابنا بهدف إيجاد مستقبل أكثر استدامة لمصلحة الأجيال القادمة»، مُبينًا أنه كان «لزامًا على المملكة استشراف المستقبل، والاستفادة من مزاياها، وإطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية في جميع القطاعات والمجالات، بالاعتماد على جهود شعبها والعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم».

يُشار إلى أن ولي العهد إلى ديميتري كركنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، قام بتسليمها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد. وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. كما سيتم في ديسمبر من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931م. الجدير بالذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851م، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيا، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

فى صحيفة الوئام توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على أجزاء من منطقة حائل، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.