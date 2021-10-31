تعليم المنوفية : رفع درجة الاستعداد بجميع المدارس استعدادا للتقلبات الجوية

صرح هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أنه تم التنبيه على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد بالمدارس كإجراء احترازي استباقي تحسبا لوقوع تقلبات جوية وأمطار حفاظا على صحة الجميع.

وأضاف بضرورة التنبيه على جميع مديري المدارس التي تقع بنطاق كل إدارة تعليمية بمراجعة جميع إجراءات الأمن والسلامة بالمدرسة من وصلات كهربية والتأكد من تغطية كافة البواطات والأسلاك الكهربية والتأكد تماما من سلامة وصيانة المفاتيح الكهربية بالفصول والطرقات والتنبيه مشددا بعدم ترك الطلاب بأفنية المدارس حال سقوط الأمطار واستغلال الإذاعة المدرسية اليومية في تنفيذ حملات توعية وإرشاد يومية بإجراءات الأمن والسلامة مثل عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وأي مصدر للتيار الكهربائي وقت هطول الأمطار.

وشدد عنتر على ضرورة التأكد من نظافة أسطح المدارس وتسليك البلاعات وأماكن تصريف المياه بصفة دورية والتخلص نهائيا من الرواكد بصفة دورية و الاستعانة بالوحدات المحلية والقروية الموجودة بنطاق المدارس لشفط أي تجمعات للمياه بأفنية المدارس أو أمامها أو بالجوار منوها بأن مدير المدرسة هو المسئول عن تفعيل لجان الأزمات والكوارث والصحة والسلامة بالمدارس .

