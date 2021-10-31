هاني عبادة: معندناش أزمات مالية فى الشرقية للدخان

علق هاني عبادة، إدارى فريق الشرقية للدخان، على مستوى الأداء الذى ظهر به لاعبو الفريق فى افتتاحية بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادى الشرقية للدخان نظيره فريق غزل المحلة غدا، الاثنين، فى الجولة الثانية بالدوري المصري.

وخسر فريق الشرقية للدخان فى إطار الجولة الأولى أمام نظيره فريق المقاولون العرب بهدف دون رد.

وقال هاني عبادة، إدارى فريق الشرقية للدخان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “الشرقية للدخان سوف يقدم عرضا قوية ويتحسن أداء لاعبيه بشكل تدريجي، وذلك بعد ٣ مباريات أخرى قادمة فى الدورى الممتاز”.

وأضاف هاني عبادة: “كنت ضمن الجهاز الفني فى وقت سابق فى فريق اتحاد الشرطة وتعرض الفريق للخسارة فى عدة مباريات ثم استفاق الفريق وقدم مردودا قويا بعدها”.

وتابع: “لا وجود للأزمات المالية فى الشرقية للدخان، والخسارة واردة فى افتتاحية بطولة الدورى”.

وأشار إلى أن لاعبي فريق الشرقية للدخان قدموا أداءً جيدا فى المباراة الأولى فى المسابقة المحلية رغم الخسارة التي لحقت بالفريق الأول.