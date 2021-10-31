إقبال محدود في انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الساعات الأولى

انطلقت في تمام التاسعة صباحا من صباح اليوم الأحد، انتخابات النادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد، خلفا للمجلس السابق برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، والذي أعلن عدم خوض هذه الانتخابات.



شهدت الساعات الأولي لسير العملية الانتخابية، إقبالا محدودا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي للتصويت لاختيار مجلس إدارة جديد.



من جانبه، دعا عصام دياب عضو مجلس النواب، مواطني محافظة الإسماعيلية لمساندة النادي الإسماعيلي واختيار مجلس إدارة جديد بعيداً عن أي خلافات شخصية والتركيز على الصالح العام للعودة بكيان واسم النادي الإسماعيلي الى منصات التتويج، متمنيا التوفيق للجميع.



وفي السياق ذاته، أعلن النائب عصام دياب عن توفير سيارات مجانية بجميع انحاء المحافظة لنقل أعضاء الجمعية العمومية الي إستاد النادي الإسماعيلي "مقر التصويت"،

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تجري، اليوم الأحد، الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، خلفًا للمجلس السابق برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الذي أعلن عدم خوض هذه الانتخابات والاكتفاء بما قدمه للنادي.

بدأت أعمال الجمعية العمومية في تمام التاسعة صباح الأحد وتنتهي في تمام الخامسة مساء نفس اليوم.

ويتنافس 27 مرشحا على 8 مقاعد في انتخابات النادي، بواقع رئيس ونائب، وأمين صندوق وثلاث أعضاء فوق السن واثنين تحت السن، والمرشحون هم: على مقعد الرئيس يتنافس الرباعي، الدكتور هشام العناني، المهندس يحيى الكومي، المهندس نصر أبو الحسن، اللواء علي غيط.



وعلى مقعد النائب يتنافس أربعة مرشحون هم: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد الدين عبد الواحد، وعلى مقعد أمين الصندوق يتنافس الثنائي، مصطفى شلة وحاتم حجازي.



فيما يتنافس على ثلاث مقاعد لفوق السن كل من عاطف زايد، عمرو زكي، مدحت الحوفي، هشام درويش، حمد عيد، محمد طلحة، محمد أسامة أبو العلا، خالد الطيب، محمد سند، مدحت سعيد، طاهر سليم، وليد شعيب، كمال حمودة، أحمد عبد السميع، أما تحت السن فيتنافس كل من، نانسي القاضي، حسام أبو وديع، محمد مجدي الجندي.

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