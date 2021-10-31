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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أخلاق نبوية على كل مسلم التحلى بها.. على جمعة يوضح

أخلاق نبوية على كل
أخلاق نبوية على كل مسلم التحلى بها

قال علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم حتى قال الله عنه في القرآن الكريم “وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ”، وفسر العلماء هذه الأخلاق في العديد من الكتب.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الإمام الغزالى في كتابه “إحياء علوم الدين” قسمه إلى أربعة أقسام، ومنها المهلكات والمنجيات، منوها إلى أنه قال في المهلكات الأخلاق الردية وهي الحقد والكبر والحسد والكذب والضغينة، وأن المنجيات هي الرحمة والتواضع والكرم والحب وهذه أخلاق مرضية، وهي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجب التحلى بها.

معاملة الرسول للحيوانات 

قال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإسلام أمرنا بالرفق بالحيوان، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرفق وحسن الجوار، فعندما دخلت عليه امرأة ترتكب الكبائر، لكنها دخلت الجنة في كلب وجدته عطشانا فسقته، فغفر الله لها، بسبب الرحمة التي بداخلها.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة النهار، أنه على جانب آخر دخلت امرأة النار في هرة، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عُذِّبَتِ امرأةٌ في هرَّة حبسَتْها حتى ماتت جوعًا، فدخلَتْ فيها النار"، قال: فقال - والله أعلم -: “لا أنتِ أطعمتِها ولا سقيتِها حين حبستِها، ولا أنتِ أرسلتِها، فأكلَتْ من خشاش الأرض".

وأكد جمعة أن هناك آدابا لرسول الله في أمور حياته ومنها بدء السلام أثناء الإقبال على أحد، لأنه سنة ورده واجب، كذلك يجب علينا ترديد الآذان عند سماعه.

كما نوه إلى أن من آداب الرسول أيضاً هي تناول الطعام باليد اليمنى، وأن نأكل من أمامنا، كما أكد جمعة أهمية النظافة الشخصية وأن الرسول كان دائماً يؤكد أن الله يحب النظافة.

وذكر جمعة أن 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات، ولكن المسلمين انشغلوا بالـ 5% المفروضة وتركوا الـ 95% الأغلب والتي تتحدث عن الأخلاق والمعاملات.

علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف معاملة الرسول للحيوانات أخلاق الرسول برنامج من مصر

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