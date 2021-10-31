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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نهاية الثأر.. الأمن يصلح بين 4 عائلات في أسيوط والغردقة

الداخلية
الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

و تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

الأجهزة الامنية أطراف عائلتين مركز شرطة أبنوب

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