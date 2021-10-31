انتماء مزيف.. لماذا تخلت جماهير برشلونة عن دعم فريقها أمام ألافيس؟

في واقعة نادرة، ظهرت مدرجات ظهرت معظم مدرجات ملعب كامب نو، خلال مباراة برشلونة وألافيس، التي أقيمت، أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني، خالية، بسبب تدهور حالة الفريق محليا وقاريا.

مباراة الأمس، شهدت حضور 37.278 مشجعا فقط، رغم أن مدرجات ملعب كامب نو، تتسع لأكثر من 90 ألف مشجع، وهو يظهر تخلي جماهير برشلونة عن دعم ناديها في أزمته.

انخفاض أعداد جماهير برشلونة، منذ بداية الموسم، ولكنه ظهر واضحا في مباراة الأمس، حيث تراجع الحضور الجماهيري منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذا يثبت أن هناك قطاعا كبيرا من الجماهير، كان يأتي من أجل المتعة فقط، وليس من أجل مساندة الكيان.

من المعروف أن ملعب كامب نو، كان يمتلئ دائما بمشجعين من جنسيات مختلفة، وليس مشجعين من إقليم كتالونيا فقط، نظرا للكرة الشاملة التي كان يقدمها البلوجرانا في السنوات الأخيرة، ولكن مع غياب المتعة على أرضية كامب نو، غاب عشاقها عن المدرجات.

نتائج كارثية:

يقدم فريق برشلونة نتائج كارثية، من رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث خاض الفريق 11 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مثلهما وخسر في 3 مواجهات ليحتل المركز التاسع في جدول الليجا برصيد 19 نقطة.

شباك برشلونة استقبلت 12 هدفا، خلال 11 مباراة، وهو رقم كارثي، بينما سجل خط هجومه 16 هدف.

على الصعيد الأوروبي، خاض فريق برشلونة 3 مباريات في دور المجموعات، خسر أمام بايرن ميونخ 4 - 0، وأمام بنفيكا 3 - 1، بينما فاز على دينامو كييف 1 - 1.

برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 9 نقاط، وبنفيكا صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط.

نادي برشلونة أعلن، الأربعاء الماضي، إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام رايو فاليكانو بهدف دون رد، في الدوري الإسباني، وعين سيرجي بارجوان، مدربا مؤقتا.

يعد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، الأقرب لخلافة رونالد كومان، حسبما أكدت تقارير صحفية إسبانية.