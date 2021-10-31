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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة ، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

ومن جانبها فقد تمكنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالمدينة لوجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

 

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أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الشرقية مخالفة التعليم مخالفة القانون حملات مراكز الدروس الخصوصية

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