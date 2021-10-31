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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 500 كيلو سكر تمويني محمل على تروسيكل قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين  بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة  بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية السلامون من ضبط تروسيكل لايحمل لوحات معدنية قادم من أبوكبير متوجهاً إلي قرية حوض نجيح  محمل بـ ( 25 ) باكتة سكر تمويني مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء ، بداخل كل باكتة عدد ( 20 ) كيس ، زنة الكيس الواحد ( 1 ) كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها (500 كيلو ، وتم تحرير  المحضر رقم 10748 لسنة 2021 جنح ههيا ، و التحفظ علي المضبوطات  وتسليم التروسيكل إلى مركز الشرطة .

الشرقية ضبط تحرير حملة السوق السوداء حملة تفتيشية

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