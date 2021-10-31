لإحلال السلام.. زيارة محتملة من بابا الفاتيكان لـ كوريا الشمالية بعد طلب سول

قال رئيس أساقفة الفاتيكان، إن الفاتيكان يعمل على زيارة محتملة للبابا فرنسيس الثاني إلى كوريا الشمالية، بعد أن طلب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، من البابا ذلك، وذلك لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، ذكر رئيس الأساقفة، لازارو يو هيونج سيك، للصحفيين الذين رافقوا مون في رحلته إلى إيطاليا، أمس السبت، أنها "حقيقة أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا لتهيئة الظروف من خلال طرق مختلفة لكي يذهب البابا فرنسيس إلى كوريا الشمالية”.

وأضاف أن "مسؤولي الفاتيكان التقوا بمسؤولين من بيونج يانج في سفارة كوريا الشمالية في روما"، لافتا إلى أنه "بغض النظر عن الزيارة البابوية المحتملة لكوريا الشمالية، فإن الفاتيكان مستعد لتقديم المساعدة الإنسانية لها".

وأشار: "بخلاف كوريا الشمالية، فإن الكرسي الرسولي يبذل جهودا لتقديم أي دعم للدول المعرضة للخطر".

وطلب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، خلال اجتماعه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، يوم الجمعة، قيام البابا بزيارة إلى بيونج يانج.

ورد البابا فرنسيس على رئيس كوريا الجنوبية بقوله إنه "سيسعد بزيارة كوريا الشمالية من أجل مساعدة الكوريين وقضية السلام، وذلك في حال أن تلقى دعوة من بيونج يانج".

وكان البابا فرنسيس دعا إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية، وسبق أن أعرب عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية.