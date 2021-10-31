الإسكندرية: ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرًا وغلق 96 منشأة

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

اقرأ أيضًا:

حبس طالبين وعاطل وعامل في واقعة مشاجرة كلية حقوق الإسكندرية

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 78 محلا مخالفا، و 18 مقهى والتحفظ على عدد 979 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 734 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 245 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء/ عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.