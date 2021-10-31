عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية: ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرًا وغلق 96 منشأة

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

 

اقرأ أيضًا:

حبس طالبين وعاطل وعامل في واقعة مشاجرة كلية حقوق الإسكندرية

 

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 78 محلا مخالفا، و 18 مقهى والتحفظ على عدد 979 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 734 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 245 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

 

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء/ عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

الاسكندرية مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية رئيس مجلس الوزراء محافظة الاسكندرية الغرامات الفورية

ترشيحاتنا

مدبولي: يجب تحفيز استدامة ومرونة المدن بالتوسع في البناء الأخضر.. فيديو

قبل موقعتي أنجولا والجابون.. كيروش ينتظر تقرير إصابة عمر مرموش

المصري يعلن صرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة.. تفاصيل

وقوع إصابات.. شاهد هجوم شخص بسكين وإشعال النيران على قطار في طوكيو

من نصدق.. بريطانيا تكذب ما قاله الإليزيه عن لقاء ماكرون وجونسون

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

جورج قرداحي يتحدي ويرفض الاستقالة بعد الأزمة الأخيرة مع السعودية

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شابا وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج طفلة عراقية عمرها 12 عامًا يثير الغضب.. ورد فعل صادم منها|شاهد

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

احتفالًا بالهالوين.. رجل يبتلع عنكبوتًا خطيرًا أمام الكاميرا وسط صدمة المشاهدين|فيديو

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصص في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ