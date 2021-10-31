الأردن.. إلزام محطات المحروقات بتقديم الخدمة للمواطنين

اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني الدكتور حسين اللبون اليوم الاحد، أن الهيئة لن تتهاون مع أي جهة تخالف التشريعات المعمول بها وستواصل جولاتها التفتيشية على محطات المحروقات للتأكد من التزامها بتقديم الخدمة للمواطنين محذرا المحطات التي تعزف عن تقديم هذه الخدمة.

وقال اللبون وفق صحيفة الراي الأردنية، أن كوادر الضابطة العدلية في الهيئة تجول منذ يوم الجمعة على محطات المحروقات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة للتأكد من التزامها بتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية، مؤكدا أن الهيئة ستواصل دورها الرقابي للتحقق من التزام المحطات بتقديم الخدمة للمواطنين.

وكان أعلن المهندي طارق الملا، وزير البترول المصري عن بدء تصدير الغاز المصري إلى لبنان بنهاية العام الحالي 2021، وذلك عبر الأردن وسوريا.