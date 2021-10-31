التعليم تدرب معلمى المدارس الخاصة على المنظومة الجديدة بالمجان

وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ البرنامج التدريبى لمعلمى الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة لغات عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية وبالمجان، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب بجميع مدارس مصر.

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من متابعة جادة وفعالة من أجل الاستمرار في نجاح منظومة التعليم الجديدة، واستكمالًا لحصاد برامج تدريب القيادات التعليمية، والسادة معلمى المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات والذى بلغ به إجمالي الفرص التدريبية (127411) فرصة تدريبية

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم البدء في توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس ابتداء من يوم الخميس الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يستمر توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي تباعا وفقا للجدول الزمني التالي :

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوى

لاستلام التابلت.

١ صورة من شهادة الميلاد.

١صورة من بطاقة ولى الأمر.

إيصال تأمين التابلت الأصلى يدفع فى البريد بقيمة 100ج + ٢ صور من الإيصال.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

ملف لحفظ لجميع الأوراق السابقة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على طلاب الصف الأول الثانوي، تجهيز الأوراق المطلوبة لـ استلام التابلت، لحين الإعلان عن موعد التسليم، مشددة على أنه عند استلام التابلت سيتم التوقيع على إقرار استلام التابلت لدى إدارة المدرسة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، وذلك على النحو التالي:

طلاب أولى ثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

المعلمون والقائمون على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس: سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي / التلف الجزئي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).

ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن تعديل منهج الأحياء المقرر على طلاب الثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه كما هو كالعام السابق دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لم تتم طباعتها، وإنما يتم فقط إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.