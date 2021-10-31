مسئولة عن تغير المناخ.. مدبولي: المدن تنتج حوالي 70% من غازات الاحتباس الحراري

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن المدن تحقق تقدما مهما وعلى الرغم من ذلك هي المسؤولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ والتى تؤدى تغير العديد من التأثيرات السلبية مثل الفيضانات والعواصف العنيفة.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته فى احتفالية يوم المدن العالمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المدن تنتج حوالي 70% من غازات الاحتباس الحرارى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن موضوع اليوم فى الأقصر هو تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات ، ويكون هذا اليوم منصة لفتح النقاش حول كيفية دعم مدننا لخلق عالم خال من الكربون.