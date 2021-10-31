رئيس الوزراء: لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة به

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن الهدف الحادى عشر من أجندة التنمية المستدامة يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة، ومرنة ومستدامة.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال كلمته بفعالية يوم المدن العالمى ، أن الدولة المصرية تولى اهتماما بملف البيئة حيث تنص المادة 46 من الدستور المصرى لعام 2014 أنه لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها هو واجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .



وأشار مصطفى مدبولى ، إلى أن رؤية مصر لعام 2030 تشمل هدف الاستدامة البيئية سعيا على الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.