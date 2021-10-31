بـ212.5 مليون جنيه... تنفيذ 172 مشروعا في المجال الرياضي بالبحيرة

محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الرياضية، كون الشباب أهم مشروع تستثمر فيها الدولة لصالح الوطن ولأهمية الرياضة ومؤسساتها فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.

تنفيذ ١٧٢ مشروع في المجال الرياضي في البحيرة

وأشار محافظ البحيرة إلى أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتم خلال ثلاثة أعوام فقط تنفيذ ١٧٢ مشروعا بتكلفة إجمالية ٢١٢.٥ مليون جنيه، تم الانتهاء من ٥٧ مشروعا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه وجارٍ العمل بـ ١١٥ مشروعا بتكلفة إجمالية ١٥٢.٥ مليون جنيه لخدمة ١.٥ مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة .