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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران مصدرها.. البحرين تؤيد حكما صادرا في أضخم قضية غسيل أموال

علم البحرين
علم البحرين

أيدت محكمة الاستئناف في البحرين، اليوم الأحد، حكما صادرا في أضخم قضية غسيل أموال مصدرها إيران.

 

وحسب ما ذكرته قناة "العربية"، تضمنت محكمة الاستئناف إدانة بنك المستقبل و6 من مسؤوليه في القضية، حيث كانوا قد تعاونوا مع بنوك خارجية في الجرائم المنسوبة اليهم.

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كما أيدت محكمة الاستئناف إدانة البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية في قضية غسل أموال.

 

ومنذ يوليو الماضي تناول الحكم الجرائم المالية المنسوبة لمسؤولي بنك المستقبل في البحرين وبنوك إيرانية أخرى حول ما وقع في الفترة ما بين 2008 وحتى 2012، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة حكمها فيه.

 

وتؤكد التهم الموجهة لأطراف داخل البحرين وخارجها ربطتهم علاقة بالبنك المركزي الإيراني، أن المذكورين أسسوا "نظام تحويلات بديل غير معتمد، لغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية بالتعاون مع بنك المستقبل في البحرين".

 

وتتضمن الأحكام الصادرة عن الجنائية الكبرى البحرينية، السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمتورطين في المصرف المحلي ذي الصلة بالبنك المركزي في طهران.

البحرين ايران محكمة الاستئناف في البحرين قضية غسيل أموال بنك المستقبل

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