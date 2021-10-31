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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشروط إيرانية.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن عودة طهران للمفاوضات

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "على اتفاق تام" مع حلفائها بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن إعادة إيران إلى الاتفاق النووي.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بلينكن ، أنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة للعودة إلى المحادثات "بطريقة مجدية أم لا".

 

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن اليوم الأحد، أن حكومته لا تربط مصير الشعب الإيراني بالاتفاق النووي،الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب .

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن عبداللهيان، قوله إن بلاده قامت بتصميم آلية ممتازة لتحقيق شعار التعاون الإقليمي، مضيفا أن “إيران لا تسكت في وجه أمريكا التي تعمل دوما على خلق الترهيب من إيران عبر نشر معلومات كاذبة”.

 

وأكد عبد اللهيان ، أن وضع البيض كله في سلة الاتفاق النووي لن تكون سياسة صحيحة، ولكن في حال نجاح الاتفاق النووي، وهو ما يعني بدوره رفع العقوبات، فإن النتائج ستكون إيجابية، وبلاده تتفاوض من أجل تحقيق هذا الهدف.

 

وشدد وزير الخارجية الإيراني ، على أن هناك طريق واحد من أجل العودة إلى مباحثات فيينا، وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية يسمع منها رسائل ونيه للعودة للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي، ولكن ليس هناك أي شيء على أرض الواقع.

 

وذكر عبد اللهيان، أن إيران تولي الاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات مع بعض الدول وخاصة الجوار، وذلك بالتوازي مع عدم تجاهل بلاده للعلاقات مع بقية دول العالم، مشيرا إلى أن إيران تستخدم قدرة الصين كقوة اقتصادية في علاقاتها كما تستخدم روسيا كجار، لافتا إلى أن بلاده ملتزمة بسياسة "لا شرقية.. لا غربية"، وبأن إيران دفعت الكثير للحفاظ على هذا الاستقلال.

وزير الخارجية الامريكي ايران الاتفاق النووي بلينكن مفاوضات فيينا

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