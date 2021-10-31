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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متسولة كلمة السر.. تفاصيل مثيرة في واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية

متهمة - صورة أرشيفية
متهمة - صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية غموض اختفاء طفلة عمرها 5 سنوات من قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها حيث تبين أن وراء اختفاء الطفلة فتاة متسولة قامت باختطاف الطفلة وتوجهت بها إلى منطقة الحسين بالقاهرة للتسول بها وتم تحديد مكان المتهمة وضبطها وبصحبتها الطفلة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .


تلقى مأمور مركز شرطة بنها تلقى بلاغا من ربة منزل وزوجها يفيد باختفاء نجلتهما من قرية ميت عاصم ، وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى أن وراء إرتكاب الواقعة واختفاء المجنى عليها فتاة متسولة عمرها 19 عاما كانت تتسول في القرية وجلست بجوار منزل المبلغ وزوجته فأرادا أن يعطفا على المتهما فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم الطعام الطعام  والشراب وفى الليل غافلتهما واستدرجت نجلتهما المجنى عليها البالغة من العمر 5 سنوات وتوجهت بها الى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها وتعليمها التسول.


على الفور أسرع الأب والأم الى مركز شرطة بنها وقدما بلاغا باختفاء نجلتهما وأنهما يتهمان متسولة عطفا عليها في منزلهما لتناول الطعام خوفا عليها من الشارع إلا أنها غافلتهما وخطفت نجلتهما وهربت .


وتوصلت أجهزة الأمن في القليوبية إلى أوصاف المتهمة وتم العثور عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفلة أثناء قيامهما بالتسول بها أمام المحلات والمنازل وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة وتم إعادة الطفلة لأسرتها وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى أصيب ممرض في حادث بشبين القناطر بعدما سقط من على دراجة نارية عندما اختل توازنه أثناء القيادة.


تم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويله لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول " ا ع ع " 35 سنة ممرض مصابا بشرخ في الجمجمة و كسر بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.
وانتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير المصاب بدراجته اختل توازنه وسقط من عليها ارضا ما أدى إلى إصابته وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق
من ناحية أخرى أمرت نيابة قليوب  في القليوبية بحبس تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة. ن ناحية أخرى 

القليوبية بنها مدينة بنها محافظة القليوبية النيابة العامة

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