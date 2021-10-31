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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

قال محمد إيهاب نجم رفع الأثقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك “: ”البقاء لله .. صديقى أبو قلب أبيض بطل رفع الأثقال البارليمبى طارق وهدان فى ذمة الله .. اللهم تجاوز عنه وارحمه وارحمنا برحمتك يا الله اذا صرنا إلى ما صار إليه .. نسألكم الدعاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون." وكان الخبر بمثابة صدمة كبيرة لمحبي رياضة رفع الاثقال البارليمبي .

تفاصيل وفاة النجم طارق وهدان

توفي  طارق وهدان نجم رفع الاثقال البارالمبي عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منذ أيام. 

جدير بالذكر، أن رياضة رفع الأثقال البارالمبي حققت لمصر 6 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الماضية التي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو بواقع 4 فضيات وبرونزيتين.

يذكر أن طارق وهدان حقق الميدالية الذهبية 7 مرات في مشواره الرياضى بخلاف الميداليات الفضية والبرونزية سواء على المستوى المحلى ببطولات الجمهورية أوالأفريقى والدولى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الايام الاخيرة وبطولات النجم طارق وهدان من خلال الفيديوجراف التالي 

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