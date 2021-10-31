مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة واحتراقها على الطريق الحر

شهد الطريق الحر بنها شبرا بالقرب من قرية الشموت مركز بنها حادث إنقلاب سيارة ملاكي وإشتعال النيران فيها مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر من مستقليها وتعطل حركة المرور في منطقة الحادث إثر تفحم السيارة بالكامل.

إنتقلت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتم السيطرة علي الموقف ونقل المصاب للمستشفي والجثة لمشرحة بنها لحين إنتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع حادث سيارة ملاكي علي الحر وإشتعال النيران فيها ووجود متوفي ومصاب

إنتقلت قوات الإدارة العامة للمرور ومركز شرطة بنها والإسعاف والحماية المدنية وتم السيطرة علي الموقف وإستخراج جثة السائق بينما إصيب الراكب الاخر الذي كان بجواره وتم نقله للمستشفي.

تمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة للطريق وتجنيب السيارة لمنع التكدس علي الطريق وتوقفه بعد تعطل فترة من الوقت بسبب الحادث وجاري فحص الحادث لمعرفة سبب وملابسات إنقلاب السيارة والتي يرجح انها إنقلبت بسبب عطل فني والسرعة الزائدة

من ناحية اخرى أصيب ممرض فى حادث تصادم دراجة نارية فى شبين القناطر حيث سقط من على الدراجة عندما اختل توازنه أثناء القيادة.

وتم نقل المصاب إلى مسشتفى شبين القناطر العام وتحويله لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين يفيد تلقية إشارة من المستشفى بوصول " ا ع ع " 35 سنة ممرض مصابا بشرخ فى الجمجمة و كسر بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير المصاب بدراجته اختل توزانه وسقط من عليها ارضا ما أدى إلى إصابته وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

من ناحية اخرى أمرت نيابة قليوب فى القليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.