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رئيس التحرير
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ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

داليا السبع
داليا السبع

جميعنا يستخدم التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل المجتمعي التي نُقر أنه لا غنى لأحد عنها، حيث أن ما حدث في الرابع من أكتوبر كان دليلاً قاطعاً على توغل هذه الأنظمة في حياة الكثيرين ، فقد تعطلت المنصات الإلكترونية الفيس بوك و الواتس آب والانستجرام وجاءت الخسائر المادية كبيرة جدا والتي قدرت بملايين الدولارات حول العالم.


6 ساعات فقط ، جعلت الناس تنفصل عن بعضها وأحدثت شعوراً بالفقد وعدم التواصل جعلت الكثير منا يفكر مليا ما الذي يحدث وكيف وصل بنا الحال الى الخضوع وبكامل إرادتنا لهذه الوسائل الرقمية الإلكترونية، ربما تكون سياسة ممنهجة وتفكيرا الغرض منه السيطرة على العالم من خلال الاستحواذ على الإنسان والسيطرة الكاملة عليه وعلى أفكاره وتوجيهها ، والذي نراه مؤخراً من إعلان شركة فيس بوك أنها قررت تغيير اسمها الى “ميتا” حيث تحدث الرئيس التنفيذي لها "مارك زوكربيرج" عن هذا الموضوع حيث قرر ضم جميع المنصات من فيسبوك و واتساب وانستجرام وغيرها في شركة واحدة تحت المسمى السابق ذكره ميتا ،الذي أثار سخرية الكثير من السياسيين  وعدد من مشاهير العالم وغيرهم على السوشيال ميديا .


الظاهر من هذه الأحداث تغير  شكل الحياة قريباً فقط تخيل معي قليلا .

إنك وأنت جالس في منزلك على أريكتك المفضلة تحتسي كوبا دافئا من القهوة أنك وبهذه الحال قادر على الذهاب إلى عملك وعقد اجتماعاتك اليومية تستطيع الذهاب للتسوق وحضور الحفلات مع أصدقائك بعد عملك كل هذا من خلال تطوير برامج 3D والنظارات الخاصة بها واصدار مقابض تكون خاصة تمكن كل شخص من اختيار المكان الافتراضي الذي تود أن تكون به حديقة ما أو مقهى في بلد معين أو حتى قصر من العصور القديمة كذلك يتيح لك اختيار الملابس التي تريد أن ترتديها والشكل الذي تود أن تكون عليه.

 

أي أن كل شخص يتعامل بهذه التقنية يستطيع الانتقال من مكان إلى آخر بتقنيات تكنولوجية مرعبة ستجعلك تعايش الحالة وتشعر إحساس التجربة بنسبة 100% بضغطه على مقبض في يدك فقط، الموضوع في ظاهره يشعرك بالانبهار والسعادة حتى تغمرك المتعة برغبتك خوض التجربة لكن مع هذا الجموح نحو الجديد هناك صوت الخوف من القادم وهو أننا سنعيش داخل عوالم افتراضية حقيقية نقابل أشخاصا  ونذهب إلى أماكن مختلفة، سيطرت التكنولوجيا  على البشرية سوف تكون كبيرة جدا وسوف نرى حتما  تفاصيل جديدة عند تطبيق القرار وتنفيذه بشكل عملي،  لا نعلم ما الآتي وكيف سيكون شكل الحياة القادم مع هذا التطور ولكن الحقيقة غير القابلة للنقاش أن من يتحكم بالعالم أصبح عدداً محدوداً من الأشخاص هل يبحثون عن السيطرة علي العالم ومراقبته أم تجميد أفكار أجيال جديدة وجعلها مغيبة تعيش الخيال لا الواقع  غير قادرة على تحقيق شيء.

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