داعية: الزواج حاليا مراهقة لإشباع الغرائز.. فيديو

انتقد الداعية الإسلامي تامر مطر، فكرة الزواج في الوقت الحالي بين الشباب، قائلا: يجب على الشباب فهم قضية الزواج بشكل أعمق.



وأضاف "تامر مطر" خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"،: "هذا الجيل أكثر معرفة لأن مدخلات المعرفة كثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية"، ويجب احترام عقلية هذا الجيل لكي يبادلنا هذا الاحترام.

وتابع: "نحن أمام جيل واع ومثقف بشكل كبير، ومنفتح على العالم من خلال السوشيال ميديا وغيرها من الوسائل".



وقال: الزواج في الوقت الحالي زواج مراهق قائم على الحب، لأننا هدمنا فكرة الصالونات وأصبحنا في فكرة زواج المراهقة، لإشباع الغرائز والميل العاطفي، والبيوت لا تبنى على الحب، إنما تبنى البيوت على العدل والإحسان".

