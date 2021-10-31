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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: غرامات رادعة على مستأجري الشواطئ المخالفين

حملة من السياحة والمصايف
حملة من السياحة والمصايف بشواطئ الإسكندرية

وافق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على فسخ التعاقد مع 2 من مستأجري الشواطئ، وهم: شاطئ الزهور (الخدمة لمن يطلبها) في حي العجمي، وشاطئ السرايا (تشغيل ليلى) في حي المنتزة أول.

جاء ذلك بعد استنفاذ مستأجريها عدد الغرامات المسموح بها خلال موسم الصيف، من خلال قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمتابعة الشواطئ، حيث تبين أن الشاطئين ارتكبا العديد من المخالفات منها: فرض الإكراميات علي رواد الشواطئ، وفرض رسوم علي استخدام دورات المياه.

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 وكلف محافظ الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، بسرعة إعادة طرح الشاطئين بنظام المزايدة العامة العلنية في أقرب وقت وحرمان مستأجريها من الدخول في أية مزايدات قادمة.

وأكد الشريف أنه سيتم توقيع غرامات رادعة على أي مستأجر يتم رصد مخالفات عليه أو تكرار شكوى رواد الشواطئ من فرض إكراميات عليهم، وسوء وضع النظافة بدورات المياه، وانخفاض مستوى النظافة، مشددا إن ما يهم هو أن تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بمكانة هذه المدينة العريقة.

كما وجه الشريف، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة تلافي كافة الملاحظات السلبية التي ظهرت في الشواطئ  خلال موسم الصيف الماضي، و تجهيز الشواطئ والاهتمام بنظافتها ورفع كفاءتها، مؤكدا على فسخ التعاقد مع أي مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بارتكاب مخالفات تسيء للمظهر العام للمدينة أمام أهلها وزوارها.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية محافظ الاسكندرية حي المنتزه اللواء محمد الشريف محمد الشريف محافظ الإسكندرية حي المنتزه أول

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