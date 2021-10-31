عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دورة تدريبية لعدد من العاملين بالسياحة بقصر محمد علي في المنيل

صدى البلد

نظمت وزارة السياحة، دورة تدريبية لأفراد الأمن المدني والعاملين بشباك التذاكر بقصر محمد علي بالمنيل استكمالا لخطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري  على مستوى الجمهورية، ضمن برنامج "سفراء السياحة ".

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن الدورة امتدت ليومين حيث تم تعريف المتدربين على كيفية تطبيق الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكيفية التواصل مع الزائرين والتعامل معهم بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والمشكلات.

وأضافت أنه في ختام هذه الدورة التدريبية تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من مؤسسة School of London المعتمدة دولياً.

جدير بالذكر أن هذا برنامج سفراء السياحة يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، ويهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بقطاع السياحة والآثار وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

ترشيحاتنا

تعرف على أكثر المدن العالمية المعرضة لزيادة سريعة في أسعار العقارات

ميرهان حسين عن تشبيهها بكيم كردشيان: بعك في السؤال ده

بن فرحان: علاقات السعودية ولبنان حاليا غير مثمرة

 كيفية التحصين من الحسد .. إليك أبسط الطرق.. فيديو

متسولة كلمة السر.. تفاصيل مثيرة في واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية

نقص الاهتمام.. معالج نفسي تكشف أسباب إقبال المواطنين على شراء الصبارة الراقصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية في العالم كله

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

بعد الأزمة مع السعودية.. مفاجأة بشأن وظيفة ابنة جورج قرداحي

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

الإسكان: الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة قريباً

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

هز العالم.. أطفال سوريا يعلقون صورة الكويتي «أبو فلة» على مخيماتهم ردًا للجميل

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

فيديو

مشهد مرعب.. خناقة جامعة الإسكندرية تثير غضبا عارما.. فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ