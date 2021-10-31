دورة تدريبية لعدد من العاملين بالسياحة بقصر محمد علي في المنيل

نظمت وزارة السياحة، دورة تدريبية لأفراد الأمن المدني والعاملين بشباك التذاكر بقصر محمد علي بالمنيل استكمالا لخطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري على مستوى الجمهورية، ضمن برنامج "سفراء السياحة ".

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن الدورة امتدت ليومين حيث تم تعريف المتدربين على كيفية تطبيق الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكيفية التواصل مع الزائرين والتعامل معهم بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والمشكلات.

وأضافت أنه في ختام هذه الدورة التدريبية تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من مؤسسة School of London المعتمدة دولياً.

جدير بالذكر أن هذا برنامج سفراء السياحة يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، ويهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بقطاع السياحة والآثار وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.