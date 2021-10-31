الصدفة أوقعته.. قصة سعودي حاول الهروب من السجن بانتحال شخصية.. فيديو

نشر التلفزيون السعودي تقريرًا مصورًا يسلط الضوء على قصة مواطن سعودي يدعى أبي إليسا، وهو يحاول الهروب من السجن بعد انتحال شخصية آخر.

وقال المواطن السعودي خلال مشهد تمثيلي لقضيته إنه صدر أمر بالقبض عليه بعد تدهور موقفه من "إيقاف الخدمات" بسبب الشكاوى المتعلقة بالخسائر الجسيمة التي لحقت به في عمله، إلا أنه اختار أن يستمر في العمل، أملًا في أن يتمكن من تعويض خسائره.

وتابع أنه أثناء مروره بإحدى نقاط التفتيش، طلب أحد الضباط منه إبراز هويته، وهو ما أصابه بالتوتر الشديد، ليتم اصطحابه إلى القسم، مؤكدًا أنه لم يخبر السلطات بهويته الحقيقية.

وأضاف أن أحد أفراد الشرطة بالقسم تعرف عليه، كونهما تزاملا في الدراسة بحائل، ليتم تحويله إلى النيابة العامة بتهمة انتحال شخصية والذي كان سببا في طول مدة السجن.

وأشار المواطن إلى أنه قضى 5 سنوات في السجن، موضحًا أنه حاول إقناع والدته بأن عقوبته هي السجن لمدة عامين، غير أنه صارحها في النهاية بأنه حصل على حكم بالسجن 10 سنوات، ثم تم تخفيضها لـ5 سنوات.