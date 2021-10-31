وزير التموين: نسعى لتوفير السلع بسعر عادل تجنبا لظهور السوق السوداء

أكد وزير التموين د على المصيلحى أهمية توفير السلع و إتاحتها و بسعر عادل على أن تأخذ في الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنبا لظهور السوق السوداء .

قال وزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: " تحديد الأسعار ضرورة لأنه لو كانت مشوهة يؤثر ذلك سلبا على الأسواق مضيفا " نسعى ان نخرج من الازمة بقدرات اقتصادية افضل حتى تستقر الأوضاع دون ان يتأثر بعد اجتماعي .

و قال المصيلحي " سياستنا تستهدف التحوط و نضع نصب أعيننا عدم زيادة الدين و بالطبع نسعى الى الاستقرار في الموازنة العامة للدولة في ظل المتغيرات الدولية و نأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار و توفير السلعة بالسعر العادل .

و فيما يتعلق بالتصدير قال الوزير ان هناك قرار بمنع تصدير الأرز و أساس القرار هو الحفاظ على المياه.



و اضاف " التصدير لن يكون على حساب احتياجاتنا الداخلية المحلية وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة و الصناعة.

و قال وزير التموين " نسعى للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة مضيفا " نزود الانتاج و و لكن لا يمكن للبلد ان تكون محتاجة لسلعة محددة و تصدر ها و تم التفاهم مع وزارة الصناعة على ذلك”.