عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان من يورجن كلوب.. ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يفكر في ضم مهاجم من  ريال مدريد خلال انتقالات يناير المقبلة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كلوب مُعجب بالدولي الصربي لوكا يوفيتش مُهاجم فريق ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن كلوب أخبر النادي أنه يرى أن يوفيتش سيكون حلًا جيدًا لـ ليفربول في يناير القادم.


وانتقل البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد ولم يحظ اللاعب الصربي بفرصة المشاركة الأساسية مع ناديه الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.


وخاض يوفيتش 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وفي سياقا متصل حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، رقما مميزا، في مسابقة الدوري الإنجليزي، رغم غيابه عن التسجيل أمام برايتون، أمس، السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنلفيد”، وانتهت بالتعادل 2 - 2.

 

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الأول، الذي سجله جوردان أندرسون، من تسديدة صاروخية، من على حدود منطقة الجزاء.

 

وساهم محمد صلاح  بـ 16 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ( سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين)، في أول 10 جولات، ليعادل إنجاز أسطورتي آسرنا تيري هنري ودينيس بيركامب، ومهاجم توتنهام هاري كين، الذين سبق لهم تحقيق هذا الرقم القياسي في البريميرليج.

 

 

يورجن كلوب ليفربول لوكا يوفيتش ريال مدريد الدوري الإنجليزي البريميرليج

ترشيحاتنا

80 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم بهدفي السعيد وزيرو.. وطلائع الجيش يتراجع

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

الزمالك ضد طلائع الجيش.. عمر السعيد يعزز تقدم القلعة البيضاء بالهدف الثاني

خالد الجندي: النبي انتقل لربه وهو حي يصلي ويرد علينا السلام في قبره|فيديو

أغرب طلاق في الوسط الفني.. القصة الكاملة لانفصال مصطفى فهمي وزوجته

هل الدعاء بعد التشهد مستجاب؟.. بهذه الصيغة يغفر ما تقدم من ذنبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: أنباء عن استقالة أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

وزير التموين لـ النواب: كورونا سبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار عالميا

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية في العالم كله

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

هز العالم.. أطفال سوريا يعلقون صورة الكويتي «أبو فلة» على مخيماتهم ردًا للجميل

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

فيديو

مشهد مرعب.. خناقة جامعة الإسكندرية تثير غضبا عارما.. فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ