فرمان من يورجن كلوب.. ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يفكر في ضم مهاجم من ريال مدريد خلال انتقالات يناير المقبلة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كلوب مُعجب بالدولي الصربي لوكا يوفيتش مُهاجم فريق ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن كلوب أخبر النادي أنه يرى أن يوفيتش سيكون حلًا جيدًا لـ ليفربول في يناير القادم.



وانتقل البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد ولم يحظ اللاعب الصربي بفرصة المشاركة الأساسية مع ناديه الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.



وخاض يوفيتش 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وفي سياقا متصل حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، رقما مميزا، في مسابقة الدوري الإنجليزي، رغم غيابه عن التسجيل أمام برايتون، أمس، السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنلفيد”، وانتهت بالتعادل 2 - 2.

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الأول، الذي سجله جوردان أندرسون، من تسديدة صاروخية، من على حدود منطقة الجزاء.

وساهم محمد صلاح بـ 16 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ( سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين)، في أول 10 جولات، ليعادل إنجاز أسطورتي آسرنا تيري هنري ودينيس بيركامب، ومهاجم توتنهام هاري كين، الذين سبق لهم تحقيق هذا الرقم القياسي في البريميرليج.