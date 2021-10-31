"كورونا" يحسم ساعة الصفر.. هذه الدول تخطط لاستقطاب المواهب حول العالم |فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يكشف عن موجة هجرة كبيرة تلوح في الأفق، موضحة أن انتهاء جائحة كورونا سيكون بمثابة ساعة الصفر، أما عن الوجهة بحسب دراسة لفورين بوليسي فهي من قارة أسيا إلي أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف الفيديو أن الحكومات عينها علي المواهب والمهاجرين المتأهبين هربا من الفقر والماَسي في بلادهم وطمعا في حياة كريمة وحلم وردى قد يتحقق.

ونوه إلى أن هذه الهجرة تأتي في ظل تشجيع الأحزاب في المانيا وبريطانيا وكندا لاستقبال مهاجرين جدد، مؤكدا أن موجات الهجرة القديمة نجحت في بناء المجتمعات الغربية ، لكن في القرن الـ21 سيكون المهاجرين أمام تحديات ابرزها الحركات اليمينية التي ترفض وجودهم بشدة .