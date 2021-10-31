برلماني: استضافة الأقصر احتفالية يوم المدن العالمي يعزز فرصها في استقبال الفاعليات الهامة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن يوم المدن العالمي والتي تقام احتفالية في محافظ الأقصر، يأتي في إطار رغبة المجتمع الدولي في نشر الحضرية على مستوى العالم، والدفع قدما نحو التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية.



وأضاف عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا اليوم بدأ الاحتفال به منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أن إقامته في مدينة الأقصر يؤكد أهمية هذه المدينة على مستوى العالم وعراقتها التاريخية، خاصة أنه كان يوجد دول كثيرة تنافسها في الاستضافة لهذا الحدث الهام والعالمي.



وتابع نوه عضو مجلس الشيوخ أن استضافة مدينة الأقصر الاحتفال المخصص باليوم العالمى للمدن هذا العام وتنظيمه، سيكون له دور في معرفة هذه المحافظة عالميا بشكل أكبر، خاصة أنها تحتوى على عدد من مختلف من الانشطة السياحية سواء ثقافية أو سياحة مؤتمرات، الأمر الذي يعزز فرصها في استضافة هذا النوع من الفاعليات الهامة والأحداث العالمية.

هذا وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، كلمة في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، بحضور عدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة.



واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما رحب بالوزراء، والمحافظين، والسفراء الأجانب، وعمداء المدن من كل أنحاء العالم، في مدينة الأقصر، مدينة الحضارة والتاريخ، وبين رحاب آثارها ومعابدها؛ لنشهد معاً كيف حافظت مصر، عبر الأجيال، على هذا التراث العالمي؛ رصيداً للإنسانية وشاهداً على تطورها.