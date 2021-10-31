وزير التموين لـ النواب: كورونا سبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار عالميا

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أزمة جائحة كورونا، أربكت العالم كله واختلفت معها سياسات الدول في التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه رغم اختلاف السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج، وبعد ظهور اللقاح في منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مرة أخرى.



وقال وزير التموين - في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم إنه نتيجة توقف عجلة الإنتاج انخفاض المعروض وارتفعت أسعار السلع عالميا بشكل كبير ومتسارع، لافتا إلى أنه كان لابد من رفع أسعار بعض السلع، مشيرا إلى أن عدم رفع الأسعار كان سيؤدي بالضرورة إلى ظهور السوق السوداء، موضحا أن الدولة تنظر إلى الفئات المتضررة من تلك الزيادات وتعمل على حمايتها وذلك دون تأثر العملية الإنتاجية.



وأشار وزير التموين إلى أن الزيادة في الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجاري كان مقدرا بنحو 250 دولارا للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولارا، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولارا للطن الواحد.



وأضاف وزير التموين ، أن روسيا هي أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح كما فرضت عليه رسوم، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لدى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة.