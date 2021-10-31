إجراء 21 عملية مياه بيضاء بمستشفى رمد أشمون

للقضاء على قوائم الانتظار

زار الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه وفد من قيادات المديرية، اليوم، مستشفى أشمون العام، للإشراف علي إجراء 21 عملية مياه بيضاء.

وتم الانتهاء من 18 عملية أخري في الفترة السابقة، من أجل القضاء على قوائم انتظار بإجراء 21 عملية ذات مهارة خاصة، بكامل طاقتها الاستيعابية، لاستقبال كافة المترددين من أبناء المحافظة وإجراء الفحوصات الطبية التشخيصية والتحاليل اللازمة.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطباء المشاركين في هذه الملحمة الطبية في حب مصر ويؤكد استمرارية هذه الملحمة الطبية من أجل القضاء على قوائم الانتظار للمرضي بمحافظة المنوفية .