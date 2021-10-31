الزمالك ضد طلائع الجيش.. عمر السعيد يعزز تقدم القلعة البيضاء بالهدف الثاني

نجح فريق الزمالك في تعزيز تقدمه على طلائع الجيش بالهدف الثاني، بالجولة الثانية ببطولة الدوري المصري، بعد تسجيل أحمد سيد زيزو الهدف الأول .

جاء الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد بالدقيقة 64 بعدما تلقي عرضية من أحمد سيد زيزو ليحولها برأسه علي يسار الحارس محمد بسام وتسكن الكرة الشباك

وتقدم نادي الزمالك على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم مبكراً والسيطرة على المباراة ولكن تمكن لاعبو طلائع الجيش من التصدي لكافة الهجمات .



وأهدر أشرف بن شرقي فرصة تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن محمد بسام من التصدي لها



وشهدت الدقيقة الـ١٠ توقف المباراة بسبب سقوط جون أنتوي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.