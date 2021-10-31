تشكيل البنك لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية لـ الدوري

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي جاء كالآتي:

حراسة المرمى : محمود الزنفلي

الدفاع : أحمد ياسين - أمير مدحت - يعقوبو - عاصم صلاح

الوسط : محمد فتحي - محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال

الهجوم : محمد بسيوني - فادي فريد.

البدلاء :-

أحمد السعدني - أحمد العش - محمود قاعود - محمد لعبة - معروف يوسف - موسى دياوارا - أسامة إبراهيم - محمد حامد عيسى - أسامة فيصل.