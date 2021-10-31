ملفات ساخنة على مائدة رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ..شاهد

ينتظر رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي الجديد عدد من الملفات الساخنة والقضايا الشائكة، والتي تحملها آمال وطموحات مشجعي النادي في محافظة الإسماعيلية.



"صدي البلد"، أجري عدد من الحوارات مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الاسماعيلي، اليوم الاحد، أثناء سير العملية الانتخابية، لاختيار مجلس إدارة جديد، بمقر النادي، للتعرف على أم ما يشغل بال أعضاء الجمعية العمومية واولوياتهم في المرحلة المقبلة.

اجمع الناخبون في حديثهم لـ صدي البلد، علي أهمية أن يكون رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد قادر علي استغلال إمكانيات النادي واستثمارها لصالح تقدم النادي وحل جميع مشاكله المادية المتراكمة.



أهم المطالب

وشملت أهم المطالب من أعضاء الجمعية العمومية انشاء شركة استثمارية والتعاقد مع مدرب محترف ولاعبين جدد وراعي النادي والاهتمام بقطاع الناشئين وانهاء قضايا الغرامات المستحقة ضد النادي الإسماعيلي وانشاء لجنة تسويق.

وانطلقت في تمام التاسعة صباحا من صباح اليوم الاحد، انتخابات النادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد، خلفا للمجلس السابق برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، والذي أعلن عدم خوض هذه الانتخابات.



وشهدت الساعات الأولي لسير العملية الانتخابية، اقبال محدود. من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الاسماعيلي للتصويت لاختيار مجلس إدارة جديد.



من جانبه، دعا عصام دياب عضو مجلس النواب، مواطني محافظة الإسماعيلية لمساندة النادي الإسماعيلي واختيار مجلس إدارة جديد بعيداً عن أي خلافات شخصية والتركيز على الصالح العام للعودة بكيان واسم النادي الإسماعيلي الى منصات التتويج، متمنيا التوفيق للجميع.



في السياق ذاته، أعلن النائب عصام دياب عن توفير سيارات مجانية بجميع انحاء المحافظة لنقل أعضاء الجمعية العمومية الي إستاد النادي الإسماعيلي "مقر التصويت"،من خلال التواصل مع الارقام 01211834368/ 01099157624

ويتنافس 27 مرشح على 8 مقاعد في انتخابات النادي، بواقع رئيس ونائب، وأمين صندوق وثلاث أعضاء فوق السن واثنين تحت السن، والمرشحون هم: على مقعد الرئيس يتنافس الرباعي، الدكتور هشام العناني، المهندس يحيى الكومي، المهندس نصر أبو الحسن، اللواء علي غيط.



وعلى مقعد النائب يتنافس أربعة مرشحون هم: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد الدين عبد الواحد، وعلى مقعد أمين الصندوق يتنافس الثنائي، مصطفى شلة وحاتم حجازي.



فيما يتنافس على ثلاث مقاعد لفوق السن كل من عاطف زايد، عمرو زكي، مدحت الحوفي، هشام درويش، حمد عيد، محمد طلحة، محمد أسامة أبو العلا، خالد الطيب، محمد سند، مدحت سعيد، طاهر سليم، وليد شعيب، كمال حمودة، أحمد عبد السميع، أما تحت السن فيتنافس كل من، نانسي القاضي، حسام أبو وديع، محمد مجدي الجندي.

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