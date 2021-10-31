د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

في عام 1957 انتشرت أغنية المطربة فايزة أحمد الشهيرة "يامة القمر ع الباب" من كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي حيث غنتها فايزة أحمد في فيلم "تمر حنة".



وقد كان لهذه الأغنية تداعيات كبرى حيث تم منع إذاعتها في الأردن من قبل السلطات الدينية لاعتبارها تحتوي على كلمات تتنافى مع القيم الأخلاقية. كما قام البرلماني سيد جلال بتقديم استجواب لوزير الإرشاد (الإعلام) في مصر حينها عن هذه الأغنية لما لها من تأثير يؤدي لانحلال الشباب والفتيات!

كانت هذه نظرة الناس إلى الأغاني وكلماتها في ذلك الحين، كما كان القمر مصدر إلهام للعاشقين والمحبين على مر التاريخ في مراحله المختلفة ما بين المحاق للهلال فالتربيع فالأحدب وحتى البدر.

ولقد ارتبط القمر مع الإنسان بالكثير من الأساطير منذ القدم، ففي الأساطير الدينية اليونانية القديمة كان القمر رمزًا للإلهة "أرتيميس"، أما في الأساطير السومرية فإن القمر كان مذكرا وله دور هام في التأثير على البشر، أما في مصر القديمة فقد كان الإله "تحوت" هو المسؤول عن القمر حيث كان يشكل القمر مصدرا للمعتقدات القديمة حول الموت والبعث فالإله "أوزوريس" على غرار القمر هو أول ميت يبعث حيا.

وفي الحكايات الشعبية، كان يعتقد أن قوة السحر تزداد مع اكتمال القمر في السماء، حيث ينشر السحرة والمشعوذون ذلك بين الناس، كما كان يسود اعتقاد أن منتصف الشهر القمري يثير الاضطرابات العقلية، حيث إنه في القرن التاسع عشر كان المرضى النفسيون يتعرضون للضرب في المصحات قبل اكتمال القمر وأثناء ذلك وبعده لتهدئتهم مما يعتريهم من موجات هياج عقلي!

وقد كان القمر مرتبطا بالزراعة والخصوبة في الكثير من العصور، ولأن الشهر القمري تعادل أيامه الدورة الشهرية عند النساء، فقد انتشرت تكهنات كثيرة حول ارتباط هذا بذاك، لكن الحقائق العلمية أثبتت أن ذلك ليس سوى مصادفة.

غير أن القمر مسؤول عن عدد من الظواهر التي تشهدها الأرض، مثل حركة المد والجزر، كما أنه يجعل محور الأرض ثابتا، وينعكس ذلك على الاستقرار في المناخ على الأرض.

ويعتبر المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث للمياه في البحار والمحيطات يتسبب فيهما القمر على مرحلتين حيث يحدث المد بارتفاع وقتي تدريجي في منسوب المياه بسبب اقتراب القمر مداريا من الأرض في ذلك الوقت الذي يكتمل فيه ويكون على هيئة البدر، كما أن مرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدريجي في منسوب المياه لابتعاد القمر مداريا عن الأرض، وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المختلفة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد قوة طرد مركزية عند خط الاستواء.

وبما أن القمر يؤثر مدًا وجزرًا على المياه الموجودة على سطح الأرض فإن هناك اعتقاد يقول: إذا كانت نسبة المياه، والمواد الصلبة في الأرض تتشابه مع النسبة الموجودة في جسم الإنسان، فإنه مثلما يؤثر القمر في تلك المياه على سطح الأرض بالمد والجزر، فإنه يؤثر في المياه الموجودة بجسم الإنسان أيضا، مما يؤدي إلى حدوث مد وجزر داخل جسم الإنسان، وينتج عنه تغيرات في إفراز الهرمونات، وبالتالي تتغير الحالة النفسية والمزاجية، ونتيجة الذبذبات المنعكسة من اكتمال القمر في منتصف كل شهر قمري تحدث بعض التغيرات التي يتبعها بعض التأثيرات السلوكية للإنسان!

ولم يتوقف الإنسان عن التفاعل مع هذا القمر القابع في السماء منذ زمن نبي الله إبراهيم الذي عندما رآه بازغًا في السماء، ظن أنه ربه حتى أتاه اليقين من الله عز وجل، وإنما امتد هذا التفاعل مع القمر حتى استطاع الإنسان أن يصل إليه عبر مركبة الفضاء الأمريكية أبولو 11 التي تمكن البشر من خلالها من النزول على سطح القمر في 20 يوليو عام 1969، حيث كان "نيل أرمسترونج" أول من هبط على سطح القمر وكانت مقولته الشهيرة التي قالها عندما وطأت قدماه سطح ذلك القمر " خطوة صغيرة لإنسان ... قفزة كبيرة للإنسانية".

وبرغم معرفة الإنسان بكل ما يكتنف القمر من أسرار كان يجهلها في الماضي، لا يزال القمر في مكوّنه الثقافي المتجذر في الوجدان كما هو ولم يتغير ولا يزال مصدرا لوحي الشعر لدى الشعراء كما يقول إبراهيم ناجي:

قمرَ الأماني يا قمرْ، إنيّ بهمٍّ مُسْقِمِ…

أنتَ الشفاءُ المدَّخرْ؛ فاسكب ضياءكَ في دَمي.